В Ростове появилась услуга "собутыльника на час"

Житель Ростова вывел на рынок новую услугу, так называемый "собутыльник на час". Он может за определенную плату стать для всех собутыльником на заранее забронированное время.

Ростовчанин воспользовался услугами известного сайта рекламных объявлений, где размещается купля-продажа каких-либо услуг или товаров. Он предложил за тысячу рублей вызов «друга на час», туда же входят и услуги совместного употребления алкоголя. Михаил заверил, что будет веселить шутками, организует атмосферу хорошего настроения. Его организм стойко выдерживает атаку алкоголя. В интернете идет бурное обсуждение предоставления такого вида услуг. Акцент делается на праздничные дни, ведь многим одиноким людям нет с кем и отметить. Нашлись и приверженцы и противники такого ряда услуг, а также последователи, у которых обозначились свои расценки.