Российский ученый пропал в Азербайджане

Один из сотрудников Института астрономии РАН Дмитрий Чулков бесследно пропал в Азербайджане. Несколькими днями позже сообщили о его задержании, о чем поведал его друг.

Со слов друга Чулкова, исследователь «любит путешествовать и часто смотрит дешевые рейсы», в этот раз он совершил полет на запад Азербайджана, а затем его путь лежал в город Гянджа. После прибытия туда, 3 января, он отправился к озеру Гейгель и пропал. После того, как Чулков перестал выходить на связь, решили связаться с хозяином дома, где он жил. Хозяин дома поведал, что на Рождество, к нему в дом приехали какие то люди, похожие или на военных, или на сотрудников спецслужб. После сделанных ими фотографий комнаты Чулкова, они забрали все его вещи. Для хозяина была выдвинута версия, незаконного проникновения ученого на запретную территорию. Он игнорировал охранников, так и не покинув объект. Друг ученого засомневался в таком поведении Чулкова, ведь тот никогда не проявлял признаки авантюризма. Он мог зайти на территорию запрещенного объекта, только по неосторожности.

С 6 января перестали поступать звонки от ученого. В посольстве не было зарегистрировано никаких обращений родственников. После опубликования о пропаже, родным Чулкова позвонили якобы из посольства и попросили не переживать и не придавать огласки происходящему. Сообщили, что Дмитрий жив и скоро вернется в Россию.