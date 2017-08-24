12 января в США состоялась церемония прощания с Владимиром Шаинским

12 января в Сан-Диего США состоялась церемония прощания с российским композитором Владимиром Шаинским. Известный культурный деятель скончался в ночь на 25 декабря, ему было 92 года.

Как сообщают СМИ, в США, где умер Шаинский, состоялась прощальная церемония. Ее смогли посетить родные и близкие композитора. На прощальный вечер были приглашены не только те, кто знал Шаинского лично, а и поклонники его творчества.

Так, вдова Шаинского отмечала, что на прощальном вечере памяти композитора будут играть его музыку, а все присутствующие смогут поделиться воспоминаниями об усопшем.

Сын композитора сообщил, что прощальная церемония в России состоится 22 января. похоронная церемония также состоится в этот день, но на каком именно кладбище похоронят Шаинского – пока не известно.

Как сообщалось, 25 декабря скончался 92-летний композитор Владимир Шаинский. Он долго боролся с болезнями, перенес серьезную операцию. Сын усопшего отметил также и уважительный возраст отца, который дожил до 92 лет.