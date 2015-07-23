На продажу выставлен замок, где умер король Ричард I Львиное сердце

Замок во Франции, в котором умер король Англии династии Плантагенетов Ричард I, Львиное Сердце был предложен на продажу практически за один миллион евро.

Английский король был и остался для своих подданных образцом мудрости, чистоты и справедливости. Сооружение Шалю-Шаброль в Лимузене, который занимает площадь 600 квадратных метров, выставили на продажу за 996 тысяч 400 евро. В нем насчитывают 15 комнат и подвалов. Расположение замка в самом центре деревни Шалю позволяет увидеть "несравнимый вид на весь регион". На данный момент собственниками данного сооружения являются трое граждан из Нидерландов. Свои предложения о покупке выставили двое французов, но информации об удачном заключении сделки пока нигде не было. Короля Ричарда I Львиное сердце ранили в бою в марте 1199 года, когда была осада Шалю-Шаброль, что и послужило причиной его кончины, у него обнаружили заражение крови.