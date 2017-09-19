Эксперты огласили список лучших российских городов для жизни

Наилучший уровень качества жизни был зафиксирован не в Москве, а в Тюмени - город, который по численности населения занимает 18-е место.

Грозный также вошел в список лучших городов, он оказался на втором месте. На третьем месте расположилась Казань. После нее в список вошли Санкт-Петербург и Краснодар. Специалистами из Финансового университета при правительстве Российской Федерации выделены достижения города Уфы. Показатели города резко повысились, благодаря чему они вышли на шестое место. На седьмом месте очутился Новосибирск. Его выбрали лидером среди сибирских городов. Ему даже удалось обойти Москву, Красноярск, Кемерово. Среди лидеров на Дальнем Востоке считается Хабаровск.