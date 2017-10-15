На Транскаме из-за лавинной угрозы закрыли проезд для грузовиков

13 января на Транскавказской трассе закрыли проезд для большегрузов, причиной стали плохие погодные условия. От Бурона до северного портала Рокского тоннеля из-за лавинной угрозы запретили ездить грузовикам.

Пресс-служба ГУ МЧС в Северной Осетии сообщила, что из-за плохих погодных условий и ожидаемых опасностей схода лавин было принято решение о временном запрете на проезд для грузовиков. Отмечается, что нельзя проезжать на большегрузах на участке дороги от населенного пункта Бурона до северного портала Рокского тоннеля.

В сообщении от МЧС также уточняется, что движение на указанном участке для большегрузов запрещено в обоих направлениях. О том, когда будет снят запрет, не сообщается.

По всей трассе работают коммунальные службы, которые очищают дорогу от снега и осадков. Помимо этого, в МЧС напоминают водителям о существующей опасности схода лавин. В случае, если автовладельцы не могут сменить маршрут и объехать опасные участки, им рекомендуется сохранять бдительность и избегать аварийных ситуаций, указали в Министерстве.