Франция обсуждает эротический роман, написанный президентом Макроном

У Франции появился очередной повод для обсуждений. Французы уверенны, что их нынешний президент в молодости писал романы эротического содержания, в котором действующими лицами был он и его жена Бриджит.

Такие сплетни родились не спроста. Первая леди Франции выпустила биографию, которую в скором времени увидят все желающие. Автор издания Маэль Брун прознала, что в 1993 году, в возрасте 16 лет Макрон писал роман откровенного характера и несколько стихов. Про связь произведений нынешнего французского президента с именем его нынешней супруги дала наводку журналистам их бывшая соседка Макрона. Для СМИ она рассказала, что Макрон обратился к ней с просьбой напечатать 300 страниц книги, которую он только написал. Соседка рассказала о содержании книги.

Там раскрывается интимная жизнь Макрона, только с изменением имен героев. В начале года Макрон выступил с предложением сделать французский багет нематериальным наследием ЮНЕСКО.