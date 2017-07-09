Митрополит рассказал о губительной гендерной политике Запада

Взгляды в государствах Европы, разрешающие изменение пола и выбор однополого партнера, основаны на обмане людей и привели к развалу большого количества семей. Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Это существенная беда и трагедия нынешней Европы, трагедия последствия, которой почувствует только следующее поколение, поделился митрополит со СМИ.

Как считает Иларион, губительная точка зрения намеренно навязывается подрастающему поколению уже со школьных лет. Он считает, что можно изменить только внешние признаки, отличающие мужчину от женщины, но такой человек не сможет стать полноценной женщиной либо тем же мужчиной.

Митрополит убежден, что за норму сегодня выдают так называемые «психические отклонения, которые могут быть откорректированы и вылечены».