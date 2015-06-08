В Москве полицейские арестовали работников кафе, чтобы те сделали им скидку

Сергей Миронов, собственник ресторана в Кунцево, высказал через соцсети свое недовольство в сторону правоохранителей. Ресторатор поведал, что сотрудники полиции пришли с внеплановой проверкой, а уже после требовали скидочные карты заведения.

Со слов самого Миронова, 12 декабря, когда происходил час пик бизнес-ланчей, в его заведение ворвались сотрудники полиции, забрали поваров, барменов, кондитеров с документами и увезли в отделение для проверки документов. Со всеми работниками кухни, в отделение забрали сотрудницу отдела кадров, которая долго прождав замначальника отдела, все-таки встретилась с ним в кабинете, где тот высказал свои требования к ресторану. Они хотели три скидочные безымянные карты на 50%.

Сотрудница моментально связалась с руководством и рассказала все требования полиции, на что реакция была негативная и сказали передать работникам, что это недостойное поведение. Единственное, что можно предложить - это стандартные скидочные карты, но правоохранительные органы продолжили свой прессинг и заявили что такие карточки им нужны как подарок очень важным людям. И проверили проверку. Все сотрудники имели при себе действующие документы, кроме некоторых мойщиц, которых сейчас депортируют из-за их неправильной регистрации. Всех остальных отпустили ближе к вечеру.