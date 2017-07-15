Группа “Ленинград” празднует день рождение уже 21-й год подряд

В преддверии Старого Нового Года известная рок группа “Ленинград” празднует свой 21-й год рождения.

Об этом вокалист Сергей Шнуров поведал почитателям через соцсети. Ленинград на сцене уже более 20 лет, за эти годы репертуар менялся. Шнуров отметил на своей страничке, что сегодня они официально стали совершеннолетними и им можно употреблять алкогольные напитки. Все приверженцы исполнителей начали оживленно поздравлять Шнурова и весь коллектив с этим знаменательным событием, от поклонников поступали поздравления и пожелания в дальнейших творческих успехов. Накануне Сергей Шнуров выложил в сеть фотографию где он изображен с бутылкой.