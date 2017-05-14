Победитель Евровидения теперь будет с новым сердцем

Португальский певец, предпочитающий роковые, джазовые, соул композиции, получивший мировую популярность после участия и победы в конкурсе «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал, недавно был выписан из больницы, где он проходил реабилитацию после успешно проведенной операции по пересадке сердца.

Сальвадор ждал своей очереди на операцию по пересадке до декабря 2017. И вот, в конце прошлого года, в больнице Санта Крус около Лиссабона произошло то, что ждали несколько месяцев, Сальвадора, страдающего пороком сердца, обрадовали новым сердцем. Лечащие врачи, хоть и отмечают быстрое восстановление певца, которое проходило без осложнений, но рекомендуют воздержаться от активных движений. Победу на песенном конкурсе Сальвадору принесла песня Amar pelos dois. В 2017 году, конкурс Евровидение проходил в Киеве, где принимали участие 42 страны.