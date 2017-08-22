Американская киноакадемия назвала дату объявления номинантов на премию «Оскар»

Имена номинантов на премию «Оскар» будут известны 23 января, итоговое голосование пройдет с 20 по 27 февраля. Церемония награждения и объявление новых претендентов на премию состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

На официальном Twitter-аккаунте Киноакадемии 12 января появилось сообщение с информацией об окончании сбора голосов на выбор номинантов премии «Оскар». Результаты голосования и список всех, кого номинировали на премию, будет известен уже 23 января.

Итоговое голосование на определение финалистов премии и непосредственных победителей намечено на период с 20 по 27 февраля. Имена претендентов на озвучат 4 марта.

Номинантов на премию отбирают участники академии, наделенные правом голосования. Так, при помощи бюллетеней комиссия жюри выбирает основных номинантов.

Из сотен возможных фильмов каждый из участников голосования выбирает пятерку лучших, после этого коллективным обсуждением группы членов академии выбирают основное количество фильмов и актеров-номинантов. СМИ в России отмечают, что в номинацию на премию «Оскар» за фильм на иностранном языке может попасть фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».