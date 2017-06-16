Молодая жена Краско изменила мужу ради денег, а он простил ее

Скандальная история произошла недавно в семье актера Ивана Краско. Так в центре событий оказалась его молодая супруга, которая младше актера на более чем 55 лет. Ее заподозрили в измене. Но супруг простил ее.

Такие подозрения вызвало интервью некоего Александра, который утверждает, что само знакомство получилось случайным, но переросло в более высокие чувства. Со своей стороны Наталья Шевель, рассказывает, что измена, была совсем не измена, а своего рода рекламный ход. Так как ей не хватает денег даже на жетон, ей приходится крутиться как она может. По поводу каких-либо обвинений в сторону ее нравственности, Наталью мало волнует, так как журналисты ее описывают не с самой лучшей стороны. На телевидении вышла передача, посвященная неравным бракам и возможным изменам в них. Для артиста это уже 4-й брак. Всего у него пятеро детей. Один из них стал актером, но скончался в 2006 году. С Натальей Иван также хочет продолжение рода, но пока информации об этом никакой нет.