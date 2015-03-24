В Киеве ограбили УПЦ Московского патриархата

Накануне Старого Нового Года, киевские правоохранители получили оповещение об акте вандализма, который имел место в храме Украинской православной церкви Московского патриархата в честь иконы Божьей Матери Казанской в Киеве.

Лица, сделавшие подобный вандализм, не установлены. От УПЦ поступила информация, что помещение храма сейчас на стадии строительства. Из помещения храма, неизвестными лицами было вынесено напрестольное Евангелие, крест с украшениями, серебряные цепочки и крестики со свечного ящика. Помимо этого вынесли навесные конвекторы, обогреватели и газовая колонка, которые нужны были в помещении храма для отопления. Это оборудование было взято в аренду на зимний период, поведали представители церкви. На данный момент в Украине насчитывается порядка четырех церквей православного обряда.

Ранее сообщалось, что в Одесской области, ночью, неизвестными лицами, был совершен акт грабежа и крушения помещения храма УПЦ МЦ. Там злоумышленники вскрыли кружки с пожертвованиями от прихожан и не ограничились этим. Они также начали крушить все вокруг, а потмо засыпали помещение пожарным порошком.