Пожар в Новой Москве унес жизни двоих

Пожарным удалось потушить горевший дом в поселке Первомайский в Новой Москве, но спасти двух людей, которые находились в нем, так и не получилось.

Пожарные смогли потушить огонь, который стал причиной смерти двоих людей, но спасти самих людей им так и не удалось. В Новой Москве произошло возгорание частного деревянного дома. В постройке обрушиласть кровля и перекрытие дома. Общая площадь пожара насчитывает 40 квадратных метров. После тушения пожара и осмотра помещения, были выявлены двое людей, спасти их уже не представлялось никакой возможности. Причины пожара ,повлекшего смерть, устанавливаются.