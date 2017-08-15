В результате ДТП на МКАД пострадали дети

В субботу, 13 декабря, на МКАД произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей, откуда спасали двоих детей.

Четыре машины, две грузовые и две легковые столкнулись на МКАД, на 34–м километре. На месте происшествия работают спасатели. Они помогают всем пострадавшим, также извлекают людей из обезображенных автомобилей. С помощью спасателей Московского авиационного центра, их вертолет с медицинской санитарной бригадой вылетел на место ДТП, происходит оказание помощи пострадавшим. Двоих детей, которые находились в одной из машин, авиационный центр доставит в больницу для оказания помощи. Позже будет оказана всем остальным помощь по транспортировки к медицинским учреждениям.