В Одессе ВУЗы закрываются из-за нехватки средств на отопление

Несколько ВУЗов в Одессе, таких как Национальный университет им. Мечникова, Юридическая академия и Академия пищевых технологий продлят для студентов каникулы, из-за нехватки средств на отопление учебных помещений. Абитуриенты могут не приходить на занятия до начала весны.

Данные ВУЗы работали до конца прошлого года, тогда как с 1 января, всем абитуриентам огласили о временном прекращении работы учебных заведений, вплоть до 26 февраля. Помимо отопления, учебные заведения столкнулись с новыми нормами по качеству света в аудиториях, которые начали действовать с начала года. Также сообщается, что следовать таким принятым нормам не представляет возможности из-за критического финансового положения. Данная ситуация касается не только этих трех ВУЗов, она охватывает все одесские учебные заведения.