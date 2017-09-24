Аэрофлот ответил «гламурному быдлу» требованием о возмещении убытков

Скандал, связанный с деструктивным поведением Алисы Аршавиной, из-за которого вылет самолета из Шереметьева в Алматы 6 января задержался на полтора часа, а сама дебоширка была снята с рейса, получил продолжение. В Аэрофлоте официально сообщили, что авиакомпания собирается в судебном порядке взыскать с Аршавиной дополнительные расходы.

По мнению представителей Аэрофлота, дополнительные расходы стали следствием задержки рейса SU1946, повторного обслуживания самолета в Шереметьево, включающего буксировку воздушного судна, подачу трапа и выгрузку багажа, а также перерасхода авиатоплива.

Представители Аэрофлота подчеркнули, что кабинный экипаж действовал корректно и в соответствии с инструкциями, и полностью поддерживают решение командира воздушного судна об отстранении от полета деструктивной пассажирки. В авиакомпании напомнили, что с лета текущего года перевозчики получат право отказывать хулиганам и дебоширам в перевозке и госпожа Аршавина несомненно попала бы в «черный список».