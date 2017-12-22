Ясновидящая предсказала, что Волочкова станет содержанкой

Для Анастасии Волочковой был составлен прогноз на 2018 год тарологом и ясновидящей Марианной Абравитовой. Для Волочковой этот год сулит финансовый приток не только от ее работы, но и поддержку от влиятельных поклонников, которые и составят основную часть дохода балерина.

В тоже время Анастасия Волочкова должна быть очень осторожна и взвешивать каждое действие связанное с финансами. Так как ситуация с денежным потоком может оказаться двухсторонней. У нее много влиятельных поклонников, которые оказывают внимание и поддержку. Также у нее могут и попросить в долг определенную денежную сумму, что приведет к нежелательным последствиям. Согласно прогнозам, балерину ждут не только финансовые вливания, но и травмы. Скорее всего это будут нижние конечности, произойдет событие летом. Таролог отмечает, что девушка постоянно находится в рабочем процессе и растяжки и шпагаты, это норма, но момент травмы неизбежен. В этом случае никакого совета дать нельзя, стоит лишь отметить быстрое восстановление здоровья. Зачастую, если такая ситуация присутствует в жизни человека, то значит его от чего то охраняют. По словам Марианны, Волочкова сама поймет, что травма произошла накануне важной поездки. Если подытожить, то год Собаки для Волочковой лучше быть осторожной как в денежных делах, так и в здоровье.