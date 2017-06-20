Жители Луганской области хотели присвоить железнодорожные пути

Правоохранителям Луганской области удалось задержать несколько человек, которые пытались украсть железнодорожные пути.

Ими оказались 6 жителей области, они смогли разрезать пути, используя газовые резаки. У них получилось украсть практически 50 метров материала. Их конечным пунктом, был пункт сбора металлолома, куда они планировали отвезти добытое. Сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, была произведена поимка воров, они в свою очередь вызвали полицейских, которые арестовали виновных лиц со всем оборудованием. Против нарушителей возбуждено уголовное дело. Им припысывают статью кража. Соответствующими органами начато досудебное расследование.