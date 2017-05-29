Водонаева шокировала поклонников новыми откровенными фотографиями

Алена Водонаева делится своими фото с отдыха со всеми пользователями интеренет. Некоторые из них волнуют поклонников, своим откровением и эротизмом.

Водонаева со своим мужем сейчас отдыхают на Бали. Каждый день знаменитость делится со своими поклонниками и пользователями сети как она провела время, показывает необычную природу Бали и свои прекрасные формы в откровенных фотографиях На этот раз девушка продемонстрировала на обозрение всем свою фигуру в темном и просвечивающимся купальнике. На снимках Водонаева повернулась боком к фотографирующему, даже в таком ракурсе можно без проблем рассмотреть фигуру девушки. На фото четко видно узкую талию, выдающаяся грудь, округлые ягодицы, все это приводит в восторг пользователей сети. "Идеальная", – вот какие комментарии получает Водонаева от подписчиков. Некоторые считают фотографию Алены красивой и не пошлой. По происшествии буквально 25 минут лайкнуло фото порядка 7000 пользователей.