Samsung представила свою секретную новинку складной смартфон Galaxy X

Один из производителей высокотехнологичных компонентов, южнокорейская компания Samsung презентовала свой засекреченный смартфон - Galaxy X со складным экраном.

Устройство пока не сможет увидеть своих первых пользователей, так как ОС Android, на данный момент не представляется возможным совместить с мобильными устройствами у которых гибкий экран. Руководство компании предполагает, что в скором времени произведется разработка нового программного обеспечения именно для таких устройств. Засекреченный проект, попался взору не каждому. Гнущийся смартфон получилось лицезреть лишь избранным партнерам Samsung. На презентацию они смогли попасть, только после того, как служба безопасности удостоверилась ,что у них нет при себе никаких записывающих устройств. По предварительной информации, есть модели со складывающимся экраном как вверх так и вниз. Производство поставят на поток уже осенью этого года.