Больной раком мальчик дождался рождения сестры и умер

В Великобритании 9-летний мальчик выполнил свое обещание и, несмотря на прогрессирующий рак, дождался рождения своей сестры. После того, как ребенок увидел свою маленькую сестру, мальчик умер.

Как сообщается, мальчику около года назад поставили диагноз – неходжкинская лимфома. К сожалению, болезнь прогрессировала, врачи ее обнаружили лишь на третьей стадии развития. Ребенок проходил курсы лечения, но врачи шансов на жизнь ему не давали. Несмотря на рак, мальчик надеялся увидеть свою новорожденную сестру и обещал, что доживет до знакомства с ней.

В ноябре 2017 года его 28-летняя мама родила девочку. В декабре больной мальчик наконец-то увидел свою сестру, чему был очень рад. Ребенок очень любил свою семью и в список рождественских подарков он внес не только свои пожелания, туда он включил и мечты своего 6-летнего брата.

Мальчик подержал сестру на руках и даже просил родителей назвать ее Милли. Спустя небольшой промежуток времени мальчик умер. Из жизни ребенок ушел перед Рождеством. Мама мальчика отметила, что ее ребенок сдержал свое обещание и смог дожить до знакомства с сестрой, хотя болезнь упорно не оставляла ему шансов.