Тарантино доверил Ди Каприо роль в своем новом фильме

Яркий представитель постмодернизма кинематографа, американский кинорежиссер Квентин Тарантино для своей новой картины пригласил сниматься известного актера Леонардо Ди Каприо. Фильм рассказывает о жизни Чарльза Мэнсона.

Леонардо нужно будет вжиться в образ актера в возрасте, который находится без работы. Для съемок, рассматривают приглашение звезды «Отряд самоубийц» и «Волк с Уолл-Стрит», австралийку Марго Робби. Ей будет отведена роль супруги режиссера Романа Полански Шэрон Тейт, которую лишили жизни сторонники секты Чарли Мэнсона в 1969 году.

Для своей картины Тарантино еще не подобрал название. Планируемая дата выхода для показа зрителям на август 2019 года. В сюжете отображаются события 1969 года, когда семейство Мэнсона совершают убийства, в том числе, Шэрон Тейт и ее гостей. Тарантино подчеркнул, что его произведение не несет биографический характер.

В 1969 году Мэнсон и члены его банды «Семья» попали под арест. Мэнсон был приговорен к смертной казни, за совершение и органзицию убийств.

Но в 1972 году, в штате Калифорния, был провозглашен мораторий на смертную казнь и приговор заменили на пожизненное заключение с правом условно-досрочного освобождения. Мэнсон ушел из жизни в тюрьме штата Калифорния, когда ему было 84 года.