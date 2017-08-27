Ботсвана хочет уточнить, считает ли Трамп их "вонючей дырой"

Центральный аппарат правления Ботсваны потребовали от американской стороны разъяснений по поводу выражений их президента Дональда Трампа о Ботсване и ряде африканских стран, которые он назвал как ”вонючая дыра”.

Для таких разъяснений в Ботсвану отправился посол американской стороны. Также жители африканской республики просят уточнения слов “вонючая дыра” по отношению к их родине, так как некоторые из них захотят посетить США, а некоторая часть их уже обитает там. Учитывая то, что на протяжении нескольких лет, между США и африканскими странами выстраиваются дружеские и доверительные отношения, во внешнеполитическом ведомстве несколько недоумевают, что сподвигло американского президента, высказать такое выражение в сторону африканского народа. Сальвадор также находится в некоем недоумении, от заявления Трампа про ”вонючую дыру” в их сторону.