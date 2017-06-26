ДТП в Петербурге унесло жизнь троих людей

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Санкт Петербурге в субботу утром. Транспортное средство Hyundai Santa Fe врезался в столб на перекрестке Гражданского и Северного проспектов.

По предварительным данным, трое из пассажиров погибли. Свидетели происшествия рассказывают в интернете, что автомобиль двигался очень быстро, водитель пытался скрыться от сотрудников полиции. Направляясь по Гражданскому проспекту со скоростью в 200 километров в час, водитель не смог справиться с автомобилем и врезался в столб. Троих пассажиров уже не спасти, они ушли из жизни моментально, двоих других забрала машина скорой помощи в больницу для госпитализации. На месте происшествия задействованы более 35 работников с различных служб. Молниеносно среагировали 15 машин ДПС. На данный момент выясняются причины аварии. Все кто видел данную ситуацию, утверждают ,что водитель Santa Fe, употреблял алкогольные напитки, может именно это стало причинной аварии.