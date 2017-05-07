В США осудят хакера, укравшего сексуальные фото звезд

Американское правительство предъявили обвинения взломщику компьютеров, который украл у звезд сексуальные фото.

Он и еще несколько компьютерщиков участвовали в компьютерной атаке на звезд Голливуда в 2014 году, в результате, интимные фотографии селебрити попали в общий доступ для всех пользователей Интернет. Взломщиком оказался 26-летний Джордж Гарофано, он отправлял письма на почту от фейковой компании Apple, благодаря чему мог залезть на их iCloud. Помимо Джорджа, в список вошли еще трое умельцев. Чикагские хакеры житель Пенсильвании согласились признать свою вину, они получили 9 и 18 месяцев тюрьмы. Третий взломщик, еще находится в ожидании приговора. Колоссальный скандал произошел в 2014 году, когда были вскрыты и похищены интимные фото. В сеть попали откровенные фото многих известностей, среди них Дженнифер Лоуренс, Кирстен Данст, исполнительница Ариана Гранде, а также Аврил Лавин, Селена Гомес и другие.