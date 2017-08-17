В посольстве Эквадора рассказали, что Ассанж воняет как свинья и не моется

СМИ узнали, почему в Эквадоре не любят Джулиана Ассанжа, который с 2012 года проживает в посольстве страны, опасаясь действий США за его сайт WikiLeaks. По данным изданий, сотрудники посольства не любят Ассанжа за то, что тот игнорирует элементарные правила личной гигиены и в общем, ведет себя как свинья.

Как утверждают в СМИ, Джулиан Ассанж редко пользуется ванной и от него часто исходит "свинский" запах. Из-за того, что основатель WikiLeaks игнорирует элементарные нормы гигиены, рядом с ним, сообщают издания, невозможно находиться.

О плохих привычках Ассанжа уже рассказывал его экс-коллега, журналист Жереми Циммерман. Мужчина утверждал, что Ассанж может несколько дней подряд не менять одежду. Более того, его с трудом заставляли принять душ и сменить брюки. По словам Циммермана, он нигде больше не видел настолько грязных и жирных брюк.

Как уже сообщалось ранее, несмотря на утверждения СМИ о плохом запахе и «свинстве», Ассанжу одобрили гражданство Эквадора. Ассанж просил у Эквадора убещижа, так как в Швеции его могли предоставить США, где его преследует за деятельность WikiLeaks.