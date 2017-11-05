20-летний житель США выиграл 451 млн долларов

20-летний житель Флориды выиграл в лотерею 451 млн долларов. Он пообещал потратить выигрыш на свои увлеченности, родных и близких и на добро для человечества.

Счастливый билет оказался в руках у 20-летнего флоридца Шейна Мисслера. Он приобрел его в лотерее Mega Millions. Главный выигрыш лотереи Mega Millions зачислили в десятку крупнейших за всю историю американских лотерей. Призовые номера определились еще 5 января, но обладателя джек-пота не называли около недели. Вскоре владелец счастливого билета нашелся, он показал свой билет и был признан победителем. Шейн - уроженец города Порт-Ричи, при выборе, как получить выигрыш, он решил забрать его сразу одним платежом. Согласно правилам, максимальную сумму, которую он может получить на руки, это $281,9 млн. или забирать всю сумму частями на протяжении целого года. Победитель рассказал, что верит в «позитивное мышление». И кто смотрит на вещи всегда позитивно, тот и получает вознаграждение. Он также поделился своими планами, как потратит выигранные деньги. Часть денег он потратит на увлечения, часть на семью, а остальную часть на добро для человечества.