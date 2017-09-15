Русский Православный Царь намерен участвовать в предстоящих выборах-2018

Открытое письмо пришло в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а также партии Госдумы России «Единая Россия» от гражданина, который именует себя Русским Православным Царем.

В своем обращении таинственная фигура Андрей Соломахин выразил свое желание занять пост президента РФ. В своем обращении к премьеру и партии «Царь» Соломахин поделился тем, что его приход был предзнаменован различными священными писаниями, пророками и древними письменами. «Царь» предлагает выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы от партии, обещая вывести страну из глубокого кризиса, в котором она находится на протяжении многих лет.

Русский Православный Царь сообщил, что готов стать кандидатом и от других политический партий, но свое предпочтение отдает именно «Единой России».