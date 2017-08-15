В Швеции сотрудники зоопарка признали убийство девяти здоровых львят

В Швеции директор зоопарка рассказал, что с 2012 года сотрудники были вынуждены усыплять здоровых детенышей львов только потому, что их не принимали в прайд. Львят убивали, так как их некуда было деть, пояснил директор зоопарка.

По словам директора зоопарка, с 2012 года по сегодняшний день сотрудники комплекса для животных убили 9 маленьких львят. Их пытались продать, отдать в другие зоопарки, пристроить в прайд. Однако, животные оказались никому не нужными.

В их зоопарке львятам попросту не было места и для них не смогли выделить вольеры и средства для кормежки. В итоге, пояснил директор, сотрудники были вынуждены прибегнуть к печальным, но неизбежным мерам. Львят убивали, так как их попросту некуда было деть. Зоопарк расположен в 40 километрах от швецкого города Гетеборга.

Директор признает, что меры могут показаться весьма жестокими и опасается, что защитники животных устроят травлю зоопарку. Однако, настаивает он, меры были приняты после долгих и безутешных попыток найти для львят дом.