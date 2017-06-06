В Калуге в продуктовом магазине из-за драк перестали выдавать бесплатный хлеб для пенсионеров

В Калуге из-за постоянных скандалов и драк женщина-предприниматель прекратила выдавать бесплатный хлеб пенсионерам. У ее магазинов выстраивались очереди недовольных пожилых людей, которые обвиняли ее в обмане и доводили продавцов до слез.

Женщина-предприниматель летом 2017 года инициировала в своих магазинах благотворительную акцию. Она бесплатно выдавала пенсионерам хлеб. Однако, когда поставки хлеба сдвинулись на час вперед, пенсионеры устроили возмущение. Более того, они не реагировали на просьбы приходить позже.

Владелица магазинов отметила, что пенсионеры устраивали скандалы, доводили до слез продавцов и заявляли, что сама предпринимательница ворует у них хлеб. Однако, отметила женщина, она лично платила за этот хлеб и не рассчитывала на появления таких скандалов.

В итоге, из-за постоянных скандалов, драк и хамства женщина-предприниматель прекратила выдачу бесплатного хлеба. Пенсионеры жаловались на нее в администрацию Калуги и требовали вернуть выдачу хлеба. Однако, владелица магазинов решила не возобновлять благотворительную акцию и теперь будет помогать детскому дому частью средств от продажи товаров в своих магазинах.