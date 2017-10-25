На новогодние праздники москвичи забывали в метро рыболовные крючки и скороварку

В новогодние праздники пассажиры московского метро забыли в вагонах поездов около 160 различных вещей. Об этом сообщает пресс-служба подземки на своей странице в соцсети.

Как стало известно, в период новогодних праздников пассажиры московского метро забывали в вагонах поездах самые различные вещи, среди которых встречались ключи, рыболовные ключи, детские игрушки, сувениры, украшения и даже скороварку. Отмечается, что всего было забыто около 160 вещей, практически 30% уже вернулись к своим законным владельцам.

Стоит отметить, что все оставленные или забытые пассажирами в метро вещи отправляются на склад забытых вещей. Там предметы хранятся на протяжении полугода, а когда пассажир намеревается забрать свою вещь, ему требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление.