«Аэрофлот» будет судиться с женой Аршавина из-за дебоша в самолете

Представители компании «Аэрофлот» намерены подать в суд на жену футболиста Андрей Аршавина Алису Казьмину из-за задержки рейса. На портале авиаперевозчика в Сети сообщается, что скандал Казьминой и задержка рейса самолета Москва – Алма-Ата причинили компании убытки.

Как сообщается на сайте «Аэрофлота», поведение жены Аршавина привело к тому, что компания понесла убытки за буксировку, подгон трапа самолета, выгрузку багажа и перерасход топлива. Также отмечается, что дебош Казьминой стал причиной неудобств для всех пассажиров самолета.

Из-за Казьминой все пассажиры рейса были вынуждены в течении 1,5 часа ждать вылета и повторно проходить этапы посадки на самолет. В «Аэрофлоте» отметили, что если бы в силу вступили новые правила о дебоширах на борту самолета, то жена Аршавина уже попала бы в черные списки авиакомпаний.

Как стало известно, жена Аршавина устроила в самолете скандал из-за грязного памперса. Инцидент получил большое обсуждение и в Сети Казьмину осудили за «звездность» и эгоизм. Жена Аршавина угрожала пассажирам, агрессивно вела себя по отношению к сотрудникам экипажа. Скандальный инцидент получил широкую огласку и его комментируют во многих социальных сетях.