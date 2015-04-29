Суд снял арест со счетов экс-главы "Почты России" Дмитрия Страшнова

Басманный суд Москвы снял арест с 95 миллионов рублей бывшего руководителя "Почты России" Дмитрия Страшнова. Отмечается, что материалов о продлении ареста имущества Страшнова не поступали.

Как стало известно, в пятницу, 12 января, Басманный суд Москвы постановил снять арест со счетов экс-главы "Почты России" Дмитрия Страшнова. Отмечается, что у следствия отпали основания для ареста денежных средств, а суд сообщил о том, что материалы на продление имущества Страшнова не поступали.

Напомним, в ноябре 2016 года прокуратуру заинтересовала премия Страшнова в размере 95,4 миллионов рублей. Отмечается, что данная премия была выплачена экс-главе "Почты России" по итогам 2014 года. Тогда прокуратура насчитала, что премия Страшнова должна была составить только 3,2 миллиона рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело в отношении главы департамента Минкомсвязи РФ Ирины Лаптевой о превышении должностных обязанностей, Страшнов же проходил по данному делу свидетелем. В рамках следствия было принято решение об аресте счетов Страшнова.