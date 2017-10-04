В Москве появятся ледовые катки с натуральным покрытием

Глава столицы Сергей Собянин на оперативном совещании в правительстве Москвы поручил открыть лыжные трассы и ледовые катки с натуральным льдом, а так же тюбинговые горки.

Власти города намерены подготовить до тридцати тюбинговых горок, свыше двухсот трасс для лыжников, покрытых натуральным снежным покровом, 5 с искусственным. Информируется на официальном сайте главы и правительства столицы. Также специалисты должны залить свыше одной тысячи ледовых катков.

На данный момент москвичи и гости города имеют возможность воспользоваться 125 катками с искусственным людом, до десяти горнолыжных склонов, и семь лыжных трасс с искусственным снегом. Помимо этого работает несколько тюбинговых горох и других ледовых площадок, которым не страшны плюсовые температуры окружающего воздуха.