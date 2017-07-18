В тюрьме Удмуртии женщину заставили раздеться перед свиданием с сыном

В Удмуртии женщина перед свиданием с заключенным сыном была вынуждена пройти осмотр с полным снятием одежды. Правозащитники возмущены унижением матери арестанта и намерены отстоять ее честь.

Как сообщила глава организации «За права человека» Лариса Феофилова, женщина, пострадавшая от чрезмерно-бдительных работников тюрьмы, обратилась к ним за помощью. Женщина хотела понять, имели ли права подвергать ее досмотру с полным снятием одежды и оголением.

Перед длительным свиданием с сыном тюремные надзиратели сказали ей снять одежду и спустить до колен нижнее белье. Женщина боялась лишиться свидания с заключенным сыном и выполнила все требования работников тюрьмы. Правозащитная организация обратилась в Минюст, где им пояснили, что досмотр со снятием одежды является обязательной мерой перед досрочными свиданиями.

Однако, в правилах отмечено, что нижнее белье полному снятию не подлежит. В итоге, как отметили в организации защиты прав, сотрудники тюрьмы нарушили закона и применили против женщины методы «психологической ломки».