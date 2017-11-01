Ростуризм опроверг сообщение СМИ о запрете россиянам полетов в Египет

Ростуризм сообщил о том, что туроператоры могут формировать любые туры на территории Египта, но исключительно на основе регулярных перевозок в Каир. Таким образом Ростуризм опровергнул сообщения, появившиеся ранее в СМИ.

Как сообщает ведомство, Владимир Путин 2 января подписал указ о том, что разрешается регулярная авиаперевозка в Каир. Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что тогда сразу же было выпущено официальное заявление от Ростуризма, которое разрешает туроператорам формировать турпродукт в Египет. По его словам, состав турпродукта определяет туроператор, которые его формирует.

Стоит отметить, что ранее российские СМИ писали о том, что Ростуризм запрещает туроператорам доставлять туристов из Каира на автобусах и обеспечивать их проживанием там нельзя, потому что эти услуги входят в состав турпродукта.