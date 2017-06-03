Курганские учителя сообщили дату проведения забастовки

В Курганской области учителя, возмущенные невыплатой зарплат и низкими доходами, сообщили, что 22 января они начнут бастовать. Преподаватели шлют Путину видеообращения и просят президента России обратить внимание на проблемы учителей школ Звериноголовского района.

По данным, преподаватели школ в Звериноголовском районе уже с 2016 года не получают зарплату в полном объеме. Так, преподавателям не доплачивают 30%, которые являются стимулирующей частью зарплаты. Учителя сообщили, что в ходе встречи с губернатором Курганской области было установлено, что эти средства выплачивали другим людям, не имеющим отношения к образовательному процессу.

В видеоролике преподаватели сообщили, что если до 22 января ситуация не сдвинется с места, то все они начнут бастовать и не будут выходить на работу. В случае начала забастовки учителя не будут работать до момента полной выплаты задолженностей.

Ситуация вызывает бурные обсуждения. Директор школы уверяет, что задолженности нет. Более того, он заявил, что бастовать будет малая часть от всего коллектива и весь процесс работы сорван не будет.