В США автора песни «Продавай наркотики» арестовали за торговлю наркотиками
Вчера, 17:33 \\ Мозаика

В США хип-хоп исполнитель Montana Millz, автор песни Sell Drugsz - «Продавай наркотики», получил три года тюрьмы за торговлю наркотиками. Его обвинили в распространении героина и фентанила, внимание полиции он привлек своими песнями.

 Как сообщается, рэпер признал свою вину и факта торговли наркотическими веществами не отрицает. Montana Millz, настоящее имя которого Майкл Персо, пел песни о наркотиках, полиции и прочих актуальных для рэперов темах.

Представитель прокуратуры Джим Мартин пояснил, что внимание полиции привлекли песни исполнителя. В них он призывал торговать наркотиками, пел об асоциальном образе жизни и побуждал слушателей к правонарушениям. В течении нескольких месяцев за ним следили, а после сбора достаточного количества доказательств преступлений, рэпера задержали.

Адвокаты Montana Millz, безуспешно пытались доказать суду, что песни исполнителя несут собой лишь творчество. Но обвинение предоставило доказательства, которые показали преступления певца.

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