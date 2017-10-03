В Москве надстроят два жилых дома

В Москве два 5-этажных дома на бульваре Матроса Железняка и в Измайловском проезде начнут достраивать летом 2019 года, жители дома отселяться не будут. При желании, отметили власти Москвы, можно надстроить еще 46 домов.

Как сообщается, дом на бульваре Матроса Железняка планируют с 5 этажей расширить до 12 этажей. В Измайловском проезде надстройка коснется дома, первый корпус которого увеличат до 10 этажей. К апрелю уже планируется рассматривать готовый проект работ, к лету 2018 года власти ожидают начала надстройки.

По данным департамента градостроительной политики в Москве, опыт надстройки продемонстрировал положительные результаты. Теперь власти города проанализировали 490 домов Москвы, имеющих от 3 до 5 этажей. В итоге, для надстройки еще пригодны 46 домов.

В указанных двух домах уже начались работы по проектированию. Также надстройка может коснуться еще трех домов, которые также могут быть реконструированы по инициативе его жильцов и владельцев.