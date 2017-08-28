Рособрнадзор приостановил лицензию Московской академии экономики и права

12 января на странице Рособрнадзора в Twitter появилась информация о приостановлении лицензии Московской академии экономики и права. Учебное заведение не может продолжать работу, связанную с обучением студентов до решения суда.

Как сообщается, Московская академия экономики и права лишилась лицензии в ходе всероссийской проверки ВУЗов на предмет соблюдения правил и норм закона о высшем образовании. Теперь, учебное заведение имеет временно-приостановленную лицензию. О ее возобновлении или аннуляции вопрос будет решаться судом.

Московская академия экономики и права не может проводить наборы студентов, предоставлять им образовательные услуги. До решения суда негосударственное учреждение работать в привычном режиме не имеет права. Администрация Академии случившееся пока не комментировала. Точной причины отзыва лицензии в Рособрнадзоре не указали. Известно, что специалисты Федеральной службы надзора проводили проверки в ВУЗах России и выявили во многих из них ряд нарушений.