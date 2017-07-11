В МГУ создадут совет по гуманитарным наукам

В МГУ им. Ломоносова планируется создать совет по гуманитарным наукам. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.

Как рассказал Садовничий, он успел переговорить с деканами исторического и философского факультетов и попросил их продумать создание совета по гуманитарным наукам. Ректор МГУ рассказал, что ранее такой совет существовал и активно работал, однако ему хотелось бы, чтобы он появился и сейчас.

По словам Садовничего, данный совет будет заниматься популяризацией науки, поиском новых направлением и привлечением в отрасли новых молодых и перспективных ученых.