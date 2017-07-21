Москва получила мировую премию "Устойчивое развитие транспорта 2018"

На своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что столица стала обладателем престижной мировой премии "Устойчивое развитие транспорта 2018". Он отметил, что церемония награждения прошла в Вашингтоне.

Градоначальник рассказал, что Москву отметили за удачную реорганизацию городского пространства, улучшение пешеходной среды и МЦК. Как рассказал Собянин, на самом деле в столице существует множество вопросов и проблем в работе общественного транспорта, однако несмотря на это, Москва уже может стать конкурентом многих мировых городов.

Собянин также на своей странице в социальной сети отметил, что церемония награждения прошла в Вашингтоне. Вместе с Москвой в конкурсе участвовали города Европы, США и Китая.