Нижегородцы на время лишаться телевидения и радио

В ближайшие несколько дней жители Нижнего Новгорода останутся без телевидения и радио. Кратковременные отключения трансляций произойдут с 15 по 17 января этого года. Об этом рассказали в пресс-службе в нижегородском филиале РТРС.

Отключения будут связаны с проведениями плановых профилактических работ на на радиотелевизеонном предприятии "Нижний Новгород" филиала РТСРС "Нижневогородской областной радиотелевизионный передающий центр". Об этом рассказала пресс-служба.

15 января в двух ночи до 11:45 плановый перерыв в трансляции первого и второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения, некоторые аналоговые телеканалы, такие как "ТНТ" ,"Рен-ТВ" и "Пятница". И нескольких радиостанций "Радио России", "Радио Маяк" и другие.

17 января с двух ночи до десяти утра будет прекращена трансляция телепередач на таких каналах как "СТС" и "Домашний". Также на радиостанции «Love Radio» и «Наше радио». Помимо этого, с 09:00 до 14:00 будет ограничена трансляция телеканала «ННТВ».