ВЦИОМ выяснил, сколько россияне потратили на празднование Нового года

ВЦИОМ в ходе проведенного опроса выяснил, сколько россияне потратили денежных средств на празднование Нового года. Как оказалось, в среднем празднование им обошлось примерно в 14 тысяч рублей.

Как показали результаты социологического опроса, на празднование Нового года в среднем россияне потратили около 14 195 рублей. Данная сумма практически совпала с показателем за 2017 год, тогда граждане в среднем тратили около 14 192 рублей. Помимо этого ВЦИОМ удалось выяснить, что сумма также практически совпала с тем, что россияне планировали потратить на празднование в декабре - 14 299 рублей.

Стоит отметить, что в 2018 году жители России гораздо больше средств потратили на подарки родным и друзьям, примерно 5 459 рублей, чем на новогодний стол - 4 764 рубля.