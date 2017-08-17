Суд отказался выпустить лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай»

В Лефортовском суде Москвы лидеру хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимиру Аникееву отказали в освобождении из колонии по УДО. В колонии Аникеев провел год и хотел, чтобы его освободили по условия досрочного освобождения.

Как сообщают СМИ, заседание по ходатайству Аникеева о досрочном освобождении проходило в закрытой форме. О таком формате проведения слушания лично просил прокурор, по его мнению, открытое заседание могло стать причиной утечки засекреченных сведений. Из колонии лидера «Шалтая-Болтая» в суд привезли без особых мер повышенной безопасности.

Ходатайство рассматривалось в течении 30 минут, после этого суд заявил об отказе в освобождении Аникеева по УДО. Доводы заключенного и его адвокатов суд расценил как необоснованные и в освобождении Аникееву отказали. Таким образом, заключенный еще год проведет в колонии.

Группировка «Шалтай-Болтай» и ее участники обвиняются в незаконном взломе личных аккаунтов и продаже данных на черных биржах информации.