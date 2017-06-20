ОНФ: 72% российских школьников считают себя патриотами

Общероссийский народный фронт провел опрос среди школьников, чтобы выяснить, считают ли они себя патриотами и что же такое - "патриотизм". Как показали результаты, около 72% школьников считают себя патриотами России.

Также социологи узнали у детей, что по их мнению обозначает патриотизм. 75% детей считают, что патриотизм проявляется в гордости за свою страну, 56% - это знание гимна, 49% отметили, что патриотизм - это готовность защищать страну, 25% - участие в памятных мероприятиях, и 23% - это воспитание патриотизма у детей.

Помимо этого ОНФ поинтересовался у школьников, откуда они узнают последние новости из области политики и экономики, и, как оказалось, 60% детей собирают информацию в социальных сетях и из новостей по телевидению.