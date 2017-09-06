На Масленицу в парке Горького сожгут примерно 13 млн рублей

Дирекция парка Горького в Москве потратит около 13 миллионов рублей на праздничные мероприятия "Масленица". Отмечается, что планируется построить 6-метровое Солнце и практически 8-метровое чучело Масленицы, которое, по традиции, сожгут.

Как стало известно, культурно-массовые гуляния на Масленицу запланированы на 17 и 18 февраля. Москвичей на входе в парк Горького будет встречать гигантское Солнце, высота которого будет достигать около 6 метров. Помимо этого, на территории парка появятся такие инсталляции, как "Башня", "Цветы", "Лабиринт" и флаги "Языки пламени".

На Пушкинской набережной установят громадное чучело Масленицы, которое по традиции будет сожжено после гуляний. Дирекция парка выделила на все это около 13 миллионов рублей, однако сообщается, что данная сумма не окончательная и с течением времени может поменяться.

Кроме того, москвичи и гости столицы, которые посетят парк Горького в Масленицу, смогут пострелять из огромной рогатки, посоревноваться в беге в мешках, поиграть в домино, шахматы, крестики-нолики и многое другое.