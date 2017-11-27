"Трезвая Россия" предлагает вешать на бутылки с алкоголем устрашающие картинки

Общественники из федерального проекта "Трезвая Россия" передали на рассмотрение в Минздрав РФ предложение, в котором сказано, что на алкогольные напитки следует вешать устрашающие наклейки, содержащие в себе информацию о вреде спиртного. Они отмечают, что в новогодние праздники от алкоголя в среднем умирают около 20 тысяч человек.

Руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев поделился мнением, что если на алкогольных напитках появятся устрашающие этикетки с фотографиями пораженных мозга, сердца, печени и других органов, это заставит россиян задуматься. Он уверен, что после просмотра таких картинок жители России перестанут злоупотреблять спиртным.

Помимо этих фотографий Хамзаев предлагает публиковать выдержки из Уголовного кодекса, например статью о том, что грозит лицу, которое вовлекает несовершеннолетнего в распитие алкоголя.

В Минздраве заявили, что готовы рассмотреть данное предложение, а также провести анализ опыта других стран.